Врачи назвали «осеннюю ягоду», которая поможет снизить сахар в крови

Москва, 7 ноября. Естественные методы лечения становятся все более популярными. Врачи рекомендуют использовать для снижения сахара в крови плоды осенней оливы (японской серебристой ягоды).

Ягоды, как правило, созревают к осеннему сезону. Они содержат фитохимические вещества, способные бороться с окислительным процессом. Осенняя олива может способствовать лечению диабета второго типа и осложнений, связанных с ним. Более того, употребление этих плодов снизит уровень «плохого» холестерина.

Существует множество лекарственных средств, которые предназначены для диабетиков. Однако многие имеют побочные эффекты, например почечные осложнения, расстройство желудка и усталость, передает Bloodsugar.news.