НТВ подтвердил гибель ведущего Колтового и его жены в Подмосковье

Москва, 7 ноября. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолета в Подмосковье.

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Колтовому был 41 год. По данным регионального ГУ МЧС, самолет следовал в город Рыбинск в Ярославской области. По предварительной информации, через несколько минут после взлета у самолета загорелся двигатель. Ведущий находился за штурвалом. Он подал аварийный сигнал и даже смог посадить самолет в поле, но воздушное судно загорелось. На фото с места трагедии видно, что от самолета почти ничего не осталось.

До прихода на НТВ Александр работал на телеканале «Наука 2.0».