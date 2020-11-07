Диетолог Круглова дала совет, как не срываться при похудении

Самым сложным при снижении веса является первый этап, когда результат усердия еще не виден в зеркале. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала ФАН, как избежать срывов на диете.

Прежде всего, срывы являются признаком того, что выбранная диета не подходит человеку. При правильно подобранной диете риск срыва заметно снижается.

«Если есть такое явление, как срыв, если человеку сложно держать свою диету, то это говорит о том, что она для него не комфортна. В качестве средства, которым можно пользоваться долгое время, эту диету, скорее всего, использовать не получится», — объяснила врач.

Круглова добавила, что нет необходимости полностью исключать любимые продукты из рациона, однако употребление некоторых блюд все-таки придется сократить.

«Нужно, чтобы в рационе оставался вкус, который нравится. Для кого-то это обязательно сладкий вкус. Может, он будет не в виде кондитерских изделий и сладостей, но тогда в виде фруктов, фруктовых десертов или сухофруктов», — рекомендовала диетолог.

Кроме того, важно, чтобы в период снижения веса рацион был полноценным и сбалансированным. Это тоже позволит избежать срывов.

«Если организм будет получать все необходимые компоненты — сложные углеводы, полноценные белки, достаточное количество пищевых волокон, то тогда это будет помогать и поддерживать на пути снижения веса», — заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова назвала продукты, необходимые организму в холодное время года. По словам специалиста, осенью и зимой особенно важно, чтобы рацион был сбалансированным — не перегружен лишними жирами и углеводами в виде простых сахаров.