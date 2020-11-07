Влюбленная пара занялась сексом в английском пабе на глазах у прохожих

Лондон, 7 ноября. Влюбленная пара в английском городе Рединг стала героем популярного видеоролика после того, как занялась сексом на глазах у прохожих.

Голых мужчину и женщину, занимавшихся любовью в пустом пабе The Hope Tap, сняли на видео. Вскоре ролик появился в Twitter. В комментариях возмутились из-за такого поведения молодых людей.

«Надеюсь, вы чистите кресла», — отрегировал автор видеоролика.

Голос за кадром также называет происходящее «возмутительным», передает The Sun. Любовников не смутили даже большие окна, через которые открывается обзор. Известно, что в Британии начал действовать режим карантина, который мог побудить влюбленных заняться сексом в пабе перед его закрытием.