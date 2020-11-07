Самолет Колтового был исправен перед полетом

Москва, 7 ноября. Самолет телеведущего НТВ Александра Колтового перед вылетом прошел все необходимые технические проверки.

Об этом сообщили на аэродроме Мячково, откуда он вместе со своей супругой вылетел сегодня днем. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что полет самолета был санкционирован.

«Полет был санкционирован. У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота», — подчеркнул он.

Помимо этого, начальник службы движения аэродрома Николай Максимов подтвердил, самолет Cessna телеведущего перед вылетом прошел все необходимые технические проверки.

В настоящее время установлено, что Колтовой и его супруга летели в Рыбинск в Ярославской области. После взлета, по предварительным данным, в двигателе самолета возникло возгорание. Телеведущий смог его посадить, но воздушное судно загорелось. В результате от него почти ничего не осталось.