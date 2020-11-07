Политолог объяснил, чем грозит разрыв договора между Украиной и РФ по Азову

Киев, 7 ноября. Украина в ближайшем будущем может разорвать с Россией договор об Азовском море. Об этом заявил политолог Денис Гаевский, пишет «Политпазл».

Своей точкой зрения эксперт на этот счет поделился на пресс-конференции в Киеве. Он объяснил, чем грозит разрыв договора между Украиной и РФ по Азову.

По словам политолога, этот шаг Киева может привести к организации полномасштабной провокации в Керченском проливе. Важно понимать, что США утрачивают интерес к «восточноевропейскому партнеру», то есть Украина Западу не нужна.

Последнее время Лондон усиливает свое влияние на Киев, такое «сотрудничество» может задеть Россию.

«Возрастают риски того, что украинский МИД реализует концепцию Климкина, которую он высказывал еще в 2018–2019 годах», — объяснил Денис Гаевский.

Напомним, экс-глава МИД Украины Павел Климкин высказал идею расторгнуть договор, заключенный между Россией и Украиной в 2003 году. По его словам, это произойдет, когда «после слушаний будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу».