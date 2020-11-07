Брухунова откровенно рассказала, на кого похож ее сын

Москва, 7 ноября. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова откровенно рассказала, на кого больше всего похож ее сын Ваган.

После многочисленных комментариев от поклонников и едких замечаний от родственников мужа Петросяна Татьяна Брухунова решила рассказать правду о наследнике. На вопросы пользователей она ответила на своей странице в социальной сети Instagram.

Недавно блогер стала активно публиковать фотографию маленького Вагана, практически не скрывая его внешности. Однако ракурс подобран таким образом, что сложно разглядеть детские черты лица. Поэтому пользователей всегда интересовало, на кого же похож младший сын юмориста.

«Трудно сказать. Мне кажется, он симбиоз», — написала под фотографией Брухунова.

Бывшая супруга Петросяна уверена, что ребенок никак не может быть похож на своего отца. Вместе с дочкой Петросяна они сомневаются в кровном родстве. Артистка не уверена, что ее экс-супруг мог зачать ребенка в 75 лет.