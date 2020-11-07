Названы два популярных напитка, которые защитят от смерти при COVID-19

Москва, 7 ноября. Дополнительную защиту от коронавируса обеспечат два популярных напитка, которые рекомендуют пить людям с диабетом второго типа.

Диабетики входят в группу риска по развитию осложнений при коронавирусе. Оказалось, что употребление кофе и зеленого чая каждый день помогает на 63% снизить риск смерти от любых причин. Более того, вероятность развития диабета при употреблении зеленого чая минимальна. Также напиток улучшает чувствительность к инсулину и контроль сахара в крови, передает «МедикФорум».

Меньший риск смерти практически на 40% имеют люди, которые выпивали ежедневно четыре и более чашки зеленого чая. Две кружки кофе при этом помогут снизить риск развития диабета. Смертность в этой группе людей можно снизить на 41%.