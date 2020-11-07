Доктор Мясников рассказал, какие продукты ошибочно считают вредными

Москва, 7 ноября. Ряд продуктов ошибочно считаются вредными, но их пользу раскрыли ученые. Об этом подробно рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Представление о многих продуктах питания в последние годы очень сильно изменилось, но больше всего — о красном мясе. Считалось, что этот продукт может провоцировать инфаркты или инсульты. Однако ученые доказали недостоверность этой информации. Вместе с этим Мясников подчеркнул, что злоупотреблять красным мясом не стоит, ведь оно повышает риск развития рака кишечника. Недельная норма — не чаще трех раз.

Содержание холестерина в яйцах тоже добавило их к списку «запрещенных» продуктов. В итоге оказалось, что они повышают уровень «хорошего» холестерина и содержат множество полезных веществ. В малых количествах пользу принесет красное вино. Врач в эфире телеканала «Россия-1» также отметил, что сливочное масло больше не считается вредным продуктом, как и жирное молоко.