Брат впавшего в кому тайванца оживил его куриным филе

Бангкок, 7 ноября. Житель Тайваня смог пробудить своего впавшего в кому брата. 18-летний юноша 62 дня находился между жизнью и смертью, пишет Taiwan News.

По данным издания, молодой человек по имени Чиу попал в больницу после того, как разбился на скутере. Он получил множественные, крайне тяжелые травмы внутренних органов. Ему сделали шесть операций. Все это время семья Чиу молилась о его выздоровлении.

И вот в один из визитов родственников в больницу произошло настоящее чудо — он очнулся. Произошло после того, как брат юноши в шутку сказал, что съест куриное филе — самое любимое блюдо Чиу. После этого юноша начал приходить в себя. Более того, его жизненные показатели стабилизировались. Сейчас он уже выписан из больницы.