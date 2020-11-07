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Автобус подмял под себя легковушку в Липецке

Автобус подмял под себя легковушку в Липецке

Липецк, 7 ноября. В Сети появились кадры с места столкновения автобуса и легковушки на перекрестке Космонавтов и Терешковой.

Авария с участием легкового автомобиля и общественного транспорта произошла сегодня днем. По данным СМИ, автобус влетел в стоящую перед перекрестком «Ладу Калину». На опубликованных в Сети кадрах видно, как легковушка притормаживает у светофора, после чего получает удар от общественного транспорта, идущего позади, пишет kursk.com.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Перекресток, на котором произошло ДТП, как пишут местные СМИ, славится своими авариями, поэтому водители часто останавливаются перед пересечением улиц, не рискуя проскакивать на красный свет.

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