Беременная невестка Валерии призналась в проблемах с нервной системой

Москва, 7 ноября. Недавно женившийся Арсений Шульгин, сын российской певицы Валерии, рассказал, что купил квартиру в самом центре Москвы. Видимо, переезд сказался на психике его беременной избранницы, которая в своем Instagram-аккаунте призналась, что она испытывает постоянный стресс.

«Мы долго искали подходящую квартиру в комплексе, в который хотели переехать, искали с лета. Нашли квартиру, организовали быстро переезд… Собирались уже раскладывать вещи и обустраивать наше новое уютное гнездышко», — написала Лиана Шульгина.

Беременная невестка Валерии призналась в том, что у нее есть проблемы с нервной системой, и раскрыла, как она ее успокаивает.

После того, как вопрос с переездом был решен, девушка занялась восстановлением расшатанной психики. Как она отметила, в данном случае ей помогает общение с младшей сестрой. Они собирают вместе мозаику.

«Для успокоения нервной системы. Особенно в первом триместре. Не знаю, где покупали, отметила бы, Алексе подарили. Села попробовать и не могу оторваться», — написала в разделе stories Лиана.

Поклонники выразили обеспокоенность состоянием беременной Лианы и даже обвинили Валерию в этом. Как считают фанаты, певица влезает в отношения молодоженов и указывает невестке на недостатки.