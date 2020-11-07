Донбасс сегодня: война возвращается в ДНР, стороны несут потери

Донбасс, 7 ноября. Киев усилил обстрелы ДНР, двое военнослужащих Народной милиции погибли. ВСУ за неделю потеряли рекордное количество бойцов. Минфин Украины сокращает финансирование армии. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Серьезное обострение ситуации на линии боевого соприкосновения фиксируется второй день подряд на всех направлениях обороны Донецкой Народной Республики. За двое суток зафиксировано 20 обстрелов населенных пунктов ДНР Вооруженными силами Украины. В минувшие сутки в результате обстрелов погибли двое защитников республики, один из которых убит снайперским выстрелом во время эвакуации раненого товарища.

На всех направлениях обороны ДНР звучат украинские минометы, пушки боевых машин пехоты, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, как наблюдатели армейских корпусов ЛНР и ДНР, так и представители международной миссии ОБСЕ фиксируют оборудование новых позиций ВСУ и размещение все новых систем вооружений и боевой техники вблизи линии соприкосновения и в населенных пунктах.

Киев сокращает финансирование армии

Частично происходящую эскалацию конфликта может объяснить полученная дончанами информация о существенном сокращении финансирования украинской армии на 2021 год. Народная милиция ДНР сообщает о планах украинского Минфина выдать Минобороны на будущий год на 4 миллиарда гривен меньше, нежели в текущем. В таких условиях оборонное ведомство Украины вынуждено проводить оптимизацию работы и упразднять около 20 тысяч должностей. Также под сокращение финансирования попадают некоторые склады ракетно-артиллерийского вооружения. В частности, речь идет о шестом арсенале и 1827-й базе артиллерийского вооружения в Черниговской области.

Как сообщают в Донецке, ликвидация арсеналов стала дополнительным источником обогащения украинских высокопоставленных военных, которые намерены продать не только готовые снаряды, но и компоненты — тротил, гексоген, латунные гильзы и т. д. Также на фоне информации о сокращении количества складов РАВ интерес вызывает намерение командования Сухопутных войск Украины закупить в Польше 155-мм самоходные артиллерийские установки «Краб» якобы для замены старых систем советского производства, которые списываются с ликвидируемых арсеналов. Таким образом, несмотря на, казалось бы, плохую новость для украинской армии о сокращении финансирования, генералитет, несомненно, извлечет выгоду из теневых и легальных сделок, убеждены в Народной милиции ДНР.

Армия Киева разбегается

На фоне низкой комплектации, неудовлетворительного обеспечения и постоянных задержек ротации по разным причинам украинские военнослужащие бьют рекорды по дезертирству, констатируют в донецком Управлении Народной милиции. Только за истекшую неделю из частей и соединений оперативно-тактической группировки «Восток» сбежали 23 бойца. Поиски ведет военная служба правопорядка.

Безусловным лидером по дезертирам является 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ, из которой сбежали семь военнослужащих. Всего с момента прибытия бригады в зону Операции объединенных сил на ее счету числится 40 беглецов. Вторым лидером стала 53-я отдельная механизированная бригада, с передовых позиций которой за неделю сбежали шесть солдат.

Небоевые потери ВСУ растут

Существенно косят ряды «сильнейшей армии континента» и небоевые потери, которые за неделю побили рекорд предыдущего периода, сообщают Управления Народной милиции ДНР и ЛНР. 13 погибших и 18 раненых и травмированных зафиксировали защитники Донбасса в стане противника.

Основными причинами гибели солдат стали подрывы на минных заграждениях и во время проведения инженерных работ на позициях. Пополнили печальную статистику и пятеро украинских военнослужащих, умерших от коронавируса.