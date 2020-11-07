Неродившийся ребенок помог спасти жизнь жительнице Великобритании

Ливерпуль, 7 ноября. Неродившийся ребенок помог спасти жизнь 39-летней жительницы британского Ливерпуля. У женщины вовремя удалось диагностировать смертельное заболевание.

Сильные боли мучили британку в период второй беременности. Такие же симптомы у нее наблюдались тогда, когда Даниэлла Райт вынашивала своего первого ребенка Джозефа, которому сейчас семь лет. Несмотря на схожие ощущения, женщина списала все на индивидуальные черты организма.

Звук, похожий на перелом, она услышала на пятом месяце беременности. Когда Райт обратилась за помощью к специалистам, медики обнаружили у нее рак груди. Из-за распространившейся по организму опухоли женщине пришлось пройти курс радиотерапии и сделать операцию на мозге. По ее словам, ребенок спас ей жизнь.