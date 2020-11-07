Стало известно о бесчисленных романах и внебрачных детях Михаила Жванецкого

Москва, 7 ноября. Писатель-сатирик при жизни пользовался огромным спросом у представительниц противоположного пола и оставил после себя как минимум пятерых детей.

Писатель и артист Михаил Жванецкий познакомился с первой супругой Ларисой Кулик, когда ему было 20 лет. Однако спустя два года материальные трудности привели к расторжению брака. Инициатором расставания выступила жена Жванецкого, мать которой настояла на разводе с бедным писателем.

Второй возлюбленной Жванецкого в начале семидесятых стала Надежда Гайдук, в фактическом браке с которой он прожил десять лет. У возлюбленных родилась дочь Елизавета в 1978 году. Но писатель не ограничивал себя в любовных связях, поэтому, встречаясь с Гайдук, он закрутил курортный роман, после которого случайная знакомая родила дочь Ольгу. Наследницу писатель признал только спустя несколько лет. Гайдук, узнав о похождениях Жванецкого, ушла от него.

Конец семидесятых ознаменовался для писателя работой на ТВ, куда его устроила любовница по имени Татьяна. Третий ребенок Жванецкого родился немного позже, в 1983 году, от сиделки его матери Регины Рывкиной. Сына назвали Андреем. Писателя постигла та же участь: возлюбленная Татьяна узнала об измене и ушла от артиста.

Следующей героиней любовного романа Жванецкого стала Венера Умарова, которая, как и ее предшественницы, не смогла «окольцевать» именитого сатирика. В отношениях с ней у знаменитости родился еще один сын Максим.

Стать законной женой довелось Наталье Суровой, которая была на 32 года младше автора сатирических монологов. В 1995 году она родила Жванецкому наследника Дмитрия. Брак Суровой и Жванецкого продолжался долгих 29 лет, до кончины артиста.

Знакомая Михаила Жванецкого Татьяна Ильченко утверждает, что у писателя был еще один внебрачный ребенок, сын от некой домработницы Инны.