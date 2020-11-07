Тюремная баня может стать местом празднования дня рождения Ефремова

Москва, 7 ноября. Автор книг о криминале Валерий Карышев допустил, что актеру Михаилу Ефремову могут разрешить посетить тюремную баню в день рождения, пишет издание Nation News.

Баня может стать для артиста единственным местом, куда его отпустят на день рождения. К моменту наступления праздника Ефремов уже доберется до белгородской колонии, куда его этапируют из Москвы. Данное исправительное учреждение значительно отличается от столичного изолятора, поэтому актер вряд ли сможет рассчитывать на какие-либо поблажки.

Из доступного Ефремову могут разрешить посетить тюремную баню в день рождения, заявил Карышев. Также актер может рассчитывать на освобождение от работ, но только на один день, так как в колонии он все таки отбывает срок, заключил писатель.