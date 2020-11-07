Фирсова обвинили в новом романе через три месяца после смерти Легкоступовой

Москва, 7 ноября. Светская тусовка уже давно обсуждает новость о новом романе яхтсмена, третьего супруга певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова.

Незадолго до своей смерти известная исполнительница Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Смерть артистки стала большой трагедией для мужчины, однако горевал он недолго. В СМИ стали появляться сведения о том, что вдовца неоднократно видели в компании разных женщин на прогулке.

Клинический психолог Елена Перелыгина давно стала близкой подругой вдовца, она рассказала, что все слухи о романах Фирсова являются фейком.

«Я спросила у Юры напрямую, потому что тоже слышала об этом. Фирсов ответил: «Пока я в горе. Мне непросто. Нам так было хорошо с Валей вместе, что говорить о других отношениях пока рано и неуместно», — рассказала Перелыгина в интервью изданию «Собеседник».

Третий муж певицы Валентины Легкоступовой предположил, что в СМИ могли раздуть историю после того, как он провел время в компании участниц регаты в Мармарисе. Перелыгина отметила, что покойную Легкоступову и сейчас крайне расстраивают склоки и ссоры внутри ее семьи. Для того, чтобы не расстраивать умершую, психолог решила сделать первый шаг и наладить общение с Фирсовым.