Появилась первая демонстрация Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X

Москва, 7 ноября. Разработчики протестировали новую версию известной экшн-игры Assassin’s Creed Valhalla на приставке Xbox Series X при качестве изображения 4K.

Работа игры на консоли Xbox Series X будет проходить при скорости 60 кадров в секунду. Разработчики предполагают, что при игре на версиях Xbox One X и PS4 Pro качество графики может несильно отличаться. Увеличение кадров стало одним из главных улучшений игры для современных приставок.

События нового исторического игрового боевика Assassin’s Creed Valhalla разворачиваются во времена нашествий викингов на английские земли. Благодаря игре геймеры познакомятся с религиозными представлениями и мифологией скандинавов.

Исторический экшен станет доступен пользователям компьютеров по всему миру с 10 ноября через Epic Games Store, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S. Для владельцев новой консоли Sony PlayStation 5 с 12 ноября.