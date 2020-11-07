Производитель электрокаров из КНР опередил General Motors по капитализации

Шанхай, 7 ноября. Китайский стартап Nio, запущенный в 2014 году, обогнал по капитализации General Motors — мирового автогиганта со 112-летней историей.

Рыночная стоимость производителя электромобилей достигла 57,69 млрд долларов, тогда как у General Motors этот показатель составляет 53,15 млрд.

Стоимость акций конкурента Tesla стремительно растет из-за решения Китая «озеленить» свою экономику, ожидаемого роста спроса на экологичный транспорт, а также на фоне президентских выборов в США. Кроме того, инвесторы сейчас рассматривают подобные компании как представителей технологического сектора.

Nio уже планирует выйти на зарубежный рынки и до 2023 года продать в Европе не меньше семи тысяч электрокаров. Первый иностранный маркет этого бренда может открыться в Дании.