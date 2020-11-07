Политолог Марков сравнил нарушения на выборах в США и в Белоруссии

Нарушения на выборах в той или иной стране имеют разный вес: где-то они ничего не меняют и имеют своей целью создание более «красивого» результата, а где-то — в корне меняют расклад сил в политической жизни страны. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Ранее, во время посещения Белорусской АЭС, президент РБ Александр Лукашенко, рассуждая о прошедших в Соединенных Штатах выборах главы государства, назвал их «позорищем» и «издевательством над демократией». Руководитель республики иронично заметил, что теперь он «посмотрит», как западные страны попросят от Вашингтона «перевыборов» — и будут ли они столь же требовательны к нему, как были строги к Минску.

«Конечно, согласиться с Александром Григорьевичем можно лишь отчасти, — отметил Марков. — Американская демократическая избирательная система является одной из величайших в мире. Однако президентские выборы, за ходом которых мы все наблюдаем сегодня, были частично сфальсифицированы! Особенно хорошо это заметно, если посмотреть на то, что творилось в штатах Висконсин и Мичиган. Пенсильвания в этом плане тоже не отстает: там сейчас идет пересчет голосов и, судя по актуальной информации, побеждает там кандидат от Демпартии Джо Байден».

Политолог отметил, что при относительно небольшом масштабе «мухлежа», который позволяют себе демократы, он имеет критически важное значение для политической ситуации в США, поскольку как Байден, так и действующий президент Дональд Трамп имеют приблизительно одинаковый уровень поддержки.

«Поэтому фальсификации там в принципе недопустимы, — заявил эксперт. — Что же касается Белоруссии, то там, судя по масштабам митингов, нарушений на выборах было, пожалуй, даже больше, чем в Соединенных Штатах. Но! Эти нарушения существенно не повлияли на результаты выборов, потому что за Лукашенко проголосовало подавляющее большинство граждан Республики Беларусь».

По словам собеседника ФАН, именно об этом и говорил президент Белоруссии, бросая упреки своим европейским и заокеанским критикам.

«Тем более если посмотреть отчеты ОБСЕ про белорусские и американские выборы, то можно заметить, что написали они одно и то же, — подчеркнул Марков. — Но выводы при этом были сделаны прямо противоположные! Мол, в США все нормально, а в Республике Беларусь нужно провести перевыборы!»

Политолог выразил солидарность с Лукашенко в том, что страны Запада даже не заикнутся о нелегитимности итогов американских выборов.