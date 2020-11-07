Польские эксперты рассказали о трудностях реализации «пути в обход России»

Москва, 7 ноября. Польские эксперты заявили о ряде трудностей в ходе реализации «пути в обход России», который Варшава планирует проложить через Балтийскую косу. Этой теме посвящен материал на страницах издания Muratorplus, пишет «Политпазл».

В ближайшее время из бюджета Польши будет выделена огромная сумма, которую направят на прокладку канала через Балтийскую косу. Противники этого проекта апеллируют его нецелесообразностью. Важно понимать, что польский город Эльблонг связан с Балтийским морем, однако этот водный маршрут проходит через территориальные воды РФ.

Чтобы реализовать проект этого канала, необходимо около одного миллиарда злотых. Планируется, что в следующем году на эти цели выделят порядка 700 миллионов в национальной валюте. Однако, как пишут польские аналитики, к Эльблонгу намереваются проводить крупные суда и, следовательно, путь для них должен быть углублен. Это значит, что одного миллиарда златых на реализацию проекта будет недостаточно. Кроме того, в данном вопросе важны и экологические вопросы. Дело в том, что строительство приведет к загрязнению залива.

Польские эксперты предупредили, что судоходный маршрут в обход России обернется для Варшавы «черным сценарием».

«Если черный сценарий сбудется, то строительство фарватера, портов, молов может нарушить естественный процесс укладки песка», — пишут польские журналисты.

Ранее сообщалось, что польские власти столкнулись с серьезной проблемой при строительстве судоходного канала в обход РФ. Подробнее читайте здесь.