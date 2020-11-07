Одно из любимых блюд россиян может укрепить здоровье и продлить жизнь

Рим, 7 ноября. Любимая многими итальянская паста оказалась способна укреплять здоровье человека и способствовать продлению жизни.

По словам специалистов, это традиционное блюдо из Италии обладает полезными свойствами, если в его основе присутствуют цельнозерновые макаронные изделия, которые считаются частью средиземноморской диеты. Эксперты называют такую диету самым эффективным и здоровым рационом питания, поскольку крахмалистые макароны могут употреблять люди с сахарным диабетом и низким гликемическим индексом, пишет Food.news.

Кроме того, средиземноморская диета снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов и резких скачков сахара в крови. Отмечается, что итальянская паста на основе цельнозерновых изделий обладает меньшей калорийностью и содержит много полезных элементов, таких как клетчатка, фосфор, марганец, селен и медь.

Ранее австралийские ученые разработали способ, благодаря которому можно безошибочно определить подлинность вина. Считается, что это позволит решить проблему с массовыми подделками на винном рынке, поскольку ежегодно из-за этого отрасль теряет несколько миллиардов долларов.