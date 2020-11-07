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Медики перечислили облегчающие течение COVID-19 продукты

Медики перечислили облегчающие течение COVID-19 продукты

Москва, 7 ноября. Количество витамина D в организме пациента с COVID-19 положительно сказывается на течении заболевания, считают медики.

Если у человека наблюдается дефицит этого вещества, то недуг может протекать тяжелее, уверены специалисты. Для лучшего усвоения витамина D организму необходим цинк.

Около 3040% вещества усваивается благодаря пище, напомнили медики. Его дневная норма —1215 мг в сутки. Больше всего цинка содержится в семечках тыквы, а также в говядине, гречке, овсянке, яйцах и фасоли. Вдобавок к этому, микроэлемент способен укреплять иммунитет, защищая организм от бактерий и вирусов.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика на сайте обновляется ежедневно.

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