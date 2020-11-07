Миронов предложил специальные выплаты россиянам на покупку масок

Москва, 7 ноября. Выделить деньги социально незащищенным гражданам на покупку защитных масок попросил премьер-министра Михаила Мишустина лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Было предложено ввести дополнительные социальные выплаты для жителей РФ на приобретение средств индивидуальной защиты. Деньги можно перечислять инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям напрямую или распределять их через органы социальной защиты населения. Также Миронов выступил за предоставление налогового вычета для самозанятых и компаний, закупающих маски и перчатки своим сотрудникам.

Данные меры поддержат как малоимущих россиян, для которых траты во время кризиса еще больше снижают уровень жизни, так и бизнес, выпускающий эти товары. Сейчас же многие люди не соблюдают рекомендации медиков просто потому, что вынуждены экономить, и это негативно отражается на статистике заболеваемости COVID-19, пояснил депутат Госдумы.