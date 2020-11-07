Гаспарян заявил, что Украине уготована судьба Прибалтики

Для проекта «Украина» не нужно большого количества населения, стране достаточно быть в формате Прибалтики. С таким заявлением в интервью ФАН выступил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о существовании в стране стратегии по уничтожению украинцев. По ее словам, все началось в 2014 году, когда государство возглавил бывший президент Петр Порошенко. Именно под его руководством гражданка Соединенных Штатов Ульяна Супрун провела медицинскую реформу, которая, по сути, направлена на уменьшение населения Украины.

Тимошенко пояснила, что во время пандемии коронавируса в стране не хватает больничных коек. Кроме того, с 2014 года на территории Украины было ликвидировано более 350 медицинских учреждений. Политик считает, что такая реформа медицинского сектора «поставила украинцев на грань выживания».

«Я хочу вам сказать, что я, как дважды премьер-министр, вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию, по сути, на минимизацию украинцев на нашей собственной земле», — заявила лидер «Батькивщины».

В комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей политолог и публицист Армен Гаспарян высказался о данном заявлении Юлии Тимошенко. По его словам, фактически Украине уготована судьба Прибалтики.

«Политика Киева совершенно точно не направлена развитие системы социального обеспечения украинского общества. Нынешняя украинская политика идет в антироссийском векторе со всеми вытекающими из этого последствиями. Для проекта «Украина» не нужно такого большого количества населения. Стране достаточно быть в формате Прибалтики. Конечно, прискорбно, что у Украины намного больше территория, однако на это можно не обращать ровным счетом никакого внимания. Это киевские власти отличнейшим образом и демонстрируют», — заявил он.

Он добавил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является опытным политиком, поэтому она знает, о чем говорит. По его словам, политик правильно оценивает сложившуюся на Украине ситуацию, так как официальный Киев после Майдана не провел ни одной реформы, направленной на улучшение качества жизни граждан страны.

«За все шесть лет не было предпринято ни единой попытки сделать жизнь обычных украинцев лучше. Идет абсолютно сознательное уничтожение. Тимошенко — опытный политик, она была премьер-министром Украины, поэтому правильно оценивает сложившуюся ситуацию», — резюмировал Гаспарян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экономика Украины из-за бездействия киевского правительства «погружается на дно».