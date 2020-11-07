Екатерина Шпица поразила фанатов дерзкой фотографией у стены

Москва, 7 ноября. Известная российская актриса Екатерина Шпица восхитила поклонников новой откровенной публикацией в социальной сети Instagram.

Откровенная фотография вызвала неоднозначные реакции у поклонников актрисы. На снимке звезда стоит полностью обнаженная у кирпичной стены, выкрашенной в серый цвет. В распятом виде она прижалась к стене. В неоднозначной позе звезда удерживается благодаря тому, что приклеена широкой клеящей лентой серебристого цвета. Интимные части тела Шпица прикрыла черными табличками с надписью «цензура».

В комментариях к посту артистка отметила, что ждала момента для публикации этой фотографии и вскоре сможет снять ленту не с откровенных частей тела, а со рта.

«О, это фото ждало своего часа! Настал тот день, когда я сниму изоленту, но не отсюда, а со рта:))», — игриво подписала снимок звезда.

Всех своих поклонников артистка пригласила на свой YouTube-канал с говорящим названием «Изолента live». На нем актриса презентует новое шоу, героями которого в первом выпуске станут писатель Александр Цыпкин и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Многие поклонники с восторгом восприняли откровенный снимок звезды, некоторые даже попросили в следующий раз убрать всю «цензуру». Хотя нашлись и те, кого привела в замешательство такая откровенность.