Российский «Адмирал Касатонов» вышел в море для проведения стрельб

Москва, 7 ноября. Фрегат ВМФ России «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море для проведения учебных стрельб.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что корабль в течение нескольких дней будет выполнять плановые задачи по боевой подготовке в Баренцевом и Белом морях.

«Экипаж отработает стрельбы по воздушным морским и береговым целям с использованием морского оружия», — говорится в сообщении.

Фрегат «Адмирал Касатонов» был построен в Петербурге. Боевой корабль заложили в 2010 году и спустили на воду в 2014 году. Ходовые испытания проводились в конце 2018 года. На сегодняшний день фрегат входит в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, который является самым крупным соединением надводных кораблей ВМФ России.