Ученый рассказал, что видят умирающие люди в последние минуты жизни

Вашингтон, 7 ноября. Люди в последние минуты жизни чаще всего ощущают комфорт и умиротворение, а некоторые встречают умерших родственников, рассказал ученый из США Сэм Парния.

Пережившие предсмертное состояние или клиническую смерть люди часто описывают этот процесс как «мирный и приятный». С физической точки зрения смерть наступает, когда мозг перестает снабжаться кислородом и организм прекращает всю остальную работу.

Некоторые люди после пережитого приближения смерти снова стремятся к ней из-за того, что процесс «блаженный и комфортный». Самым распространенным фактом считается, что смерть приходит в виде «приветливого» света, который притягивает к себе.

Спасенные пациенты часто говорили, что хотели бы снова побывать в этом «мире». Все свидетельства нельзя считать доказательством существования загробной жизни, вероятно, мозг в этот момент просто пытается «реанимировать» себя, заявил представитель Нью-Йоркского университета в интервью Express.