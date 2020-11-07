Sohu: успех РФ на мировом рынке вооружения разозлил военное руководство США

Пекин, 7 ноября. Китайские аналитики утверждают, что успех России на мировом рынке вооружения не только разозлил военное руководство США, но и стал отличной рекламой.

Ранее появилась информация, согласно которой Россия за последние 20 лет заработала 180 млрд долларов на поставках своего вооружения в другие страны. Китайские аналитики из издания Sohu отмечают, что обнародованные данные привели в ярость США и их союзников по НАТО.

Главной причиной их беспокойства можно назвать то, что российское оружие пользуется большой популярностью у ряда государств, которые принято считать клиентами американского ВПК. Известно, что продажи российского оружия позволяют сдерживать расширение военной гегемонии западных стран, передает «ПолитРоссия».

Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу сообщает, что продажи российского вооружения ежегодно растут на 11%.