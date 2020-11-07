Астрономы выяснили, когда в космосе взорвется гигантская звезда Бетельгейзе

Канберра, 7 ноября. Австралийские ученые подсчитали, когда в космосе может взорваться гигантская звезда Бетельгейзе, которая находится в созвездии Ориона.

Эта яркая красная звезда была хорошо известна еще древним астрономам.Однако до сих пор специалисты не могут оценить ее удаленность от Солнца, поскольку светило имеет очень большие размеры и ассиметричность внешнего диска, который периодически словно меняет габариты. Кроме того, Бетельгейзе из-за своей яркости не позволяет изучить себя с помощью телескопа Gaia, обычно использующегося для соответствующих целей, пишет журнал Sky & Telescope.

Ученые Австралийского национального университета предложили новый способ решения этой проблемы. Они проанализировали сведения, собранные в течение последних 100 лет астрономами-любителями, а компьютерное моделирование помогло установить, что диаметр Бетельгейзе находится в пределах от 702 до 880 диаметров Солнца. Это оказалось меньше, чем считалось ранее. На основе полученных данных, ученые сделали вывод, что звезда может взорваться спустя 100 тысяч лет.

Ранее ученые предположили, что человечество не было первой цивилизацией на Земле. Исследователи Гевин Шмидт из NASA и Адам Франк из Университета Рочестера обнаружили следы цивилизации, которая могла существовать на планете еще до появления человечества.