Прокурор по делу MH17 опустил важную для следствия деталь

Амстердам, 7 ноября. Журналист Эрик ван де Бик увидел в действиях прокурора по делу MH17 Тийса Бергера манипуляции с пробами почвы с места предполагаемого запуска «Бука».

Прокурор во время одного из заседаний по делу о крушении малайзийского лайнера заявил, что образцы почвы с предполагаемой пусковой площадки ракеты ЗРК «Бук» не стали исследовать. Он объяснил это тем, что спустя 11 месяцев после пуска ракеты следов возгорания там не будет обнаружено. Исходя из этого, в суде он заявил, что нет смысла делать исследование.

Однако, по словам журналиста, прокурор солгал. Такой вывод он сделал, прочитав закрытый доклад 2015 года NFI. В нем говорится, что специалисты сравнивали образцы почвы, собранные с наиболее вероятной точки запуска ракеты. Однако объединенная следственная группа посчитала, что нет необходимости предоставлять доказательства о местоположении пусковой площадки.

Эрик ван де Бик считает, что на самом деле они боялись того, что если прокурор заявляет об отсутствии доказательств пуска ракеты, этот факт будет непременно использован адвокатами обвиняемых.