Нижегородцы пожаловались властям на сильный запах газа

Нижний Новгород, 7 ноября. Жители Нижнего Новгорода вновь пожаловались на характерный запах газа.

Экстренные службы города получили обращения нижегородцев об устойчивом запахе газа в Канавинском районе около Волжской набережной утром в субботу, 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГУ МЧС по области.

Как стало известно, на место обнаружения запаха газа выехала группа ЦУКС регионального управления МЧС, а также две лаборатории — Роспотребнадзора и Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Согласно полученным данным, превышения предельно-допустимой концентрации опасных веществ в воздухе не обнаружено.

На появление аналогичного запаха газа жители Нижнего Новгорода уже жаловались в МЧС летом. Тогда источник определить не удалось.