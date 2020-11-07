Ученые объяснили появление шума в ушах при коронавирусе

Лондон, 7 ноября. Проблемы со слухом могут появиться после коронавирусной инфекции даже у тех, кто их ни разу не испытывал, выяснили ученые Университета Англии Раскин.

Каждый восьмой человек часто слышит фантомные шумы, такие как жужжание, шум или свист. Этому состоянию могут способствовать негативные эмоции, депрессия и беспокойство. Этот фактор может помочь ученым объяснить связь с коронавирусом.

Оживленная и шумная обстановка дома во время режима самоизоляции, а также активное использование гаджетов могут воздействовать на шум в ушах. Исследователи предполагают, что коронавирус разрушает клетки в ухе, а причиной тиннитуса может быть повреждение волосковых клеток внутреннего уха. У некоторых участников эксперимента звуки в ушах впервые возникали после развития симптомов COVID-19. Такое проявление может быть частью «длительного коронавируса», так как наблюдается и после выздоровления, передает Daily Mail.