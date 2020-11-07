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Автоэксперт объяснил отказ МВД снизить нештрафуемый порог скорости

Автоэксперт объяснил отказ МВД снизить нештрафуемый порог скорости

МВД России выступило против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Первый российский участник Camel Trophy, старший преподаватель кафедры «Автомобили» МАДИ Марк Подольский объяснил ФАН, почему снижение нештрафуемого порога не принесет существенных изменений.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что в новой редакции КоАП величина штрафа не изменится.

«Мы категорические противники такого нововведения — сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч», — подчеркнул глава ведомства.

Колокольцев добавил, что в большей степени на безопасности дорожного движения сказывается обустройство магистралей – освещение, барьеры, покрытие.

Автоэксперт объяснил отказ МВД снизить нештрафуемый порог скорости

Эксперт Марк Подольский усомнился, что снижение нештрафуемого порога при превышении скорости окажет влияние на безопасность на дорогах.

«В реальности снижение нештрафуемого порога при превышении скорости вряд ли принесет какие-то серьезные изменения. Потому что у нас на дорогах существуют люди, которые позволяют себе превышать скоростной режим гораздо выше, чем эти 20 км/ч», — заявил Подольский.

Однако эксперт добавил, что дороги в России далеко не все еще обустроены так, чтобы обеспечить полную безопасность при тех скоростных режимов, которые на них предусмотрены.

«Сумасшедшая проблема, которую надо решать, — это уровень профессиональной подготовки и дисциплины водителей. Народ почему-то перестал использовать поворотники при перестроении, при изменении направления движения», — обратил внимание собеседник ФАН.

Подольский напомнил и о климатических нюансах. В зимний период движения водители выбирают скорость не из соображения соблюдения скоростного режима, а из соображений реального состояния дорожного полотна, тех шин, которые установлены на авто, и навыков вождения.

 

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