Автоэксперт объяснил отказ МВД снизить нештрафуемый порог скорости

МВД России выступило против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Первый российский участник Camel Trophy, старший преподаватель кафедры «Автомобили» МАДИ Марк Подольский объяснил ФАН, почему снижение нештрафуемого порога не принесет существенных изменений.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что в новой редакции КоАП величина штрафа не изменится.

«Мы категорические противники такого нововведения — сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч», — подчеркнул глава ведомства.

Колокольцев добавил, что в большей степени на безопасности дорожного движения сказывается обустройство магистралей – освещение, барьеры, покрытие.

Эксперт Марк Подольский усомнился, что снижение нештрафуемого порога при превышении скорости окажет влияние на безопасность на дорогах.

«В реальности снижение нештрафуемого порога при превышении скорости вряд ли принесет какие-то серьезные изменения. Потому что у нас на дорогах существуют люди, которые позволяют себе превышать скоростной режим гораздо выше, чем эти 20 км/ч», — заявил Подольский.

Однако эксперт добавил, что дороги в России далеко не все еще обустроены так, чтобы обеспечить полную безопасность при тех скоростных режимов, которые на них предусмотрены.

«Сумасшедшая проблема, которую надо решать, — это уровень профессиональной подготовки и дисциплины водителей. Народ почему-то перестал использовать поворотники при перестроении, при изменении направления движения», — обратил внимание собеседник ФАН.

Подольский напомнил и о климатических нюансах. В зимний период движения водители выбирают скорость не из соображения соблюдения скоростного режима, а из соображений реального состояния дорожного полотна, тех шин, которые установлены на авто, и навыков вождения.