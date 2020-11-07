Главный тренер «Спартака» недоволен поведением Кокорина

Москва, 7 ноября. Как стало известно ФАН, наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско недоволен тем, как ведет себя нападающий красно-белых Александр Кокорин.

Немецкий специалист не спешит давать форварду много игрового времени: его настораживает излишне самоуверенное поведение футболиста на тренировках и в раздевалке. Тедеско считает, что турнирная ситуация обязывает его делать ставку на игроков, готовых строго исполнять установку на поле. Именно по этой причине в последних матчах с «Краснодаром» и «Рубином» в стартовом составе выходили конкуренты россиянина Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» летом из «Зенита» на правах свободного агента. Контракт с футболистом был подписан по схеме 3+1. Первые шесть матчей Кокорин пропустил из-за травмы, вызвавшей большие обсуждения вокруг источника повреждения. Восстановившись, нападающий принял участие в восьми матчах и забил один гол — в ворота «Химок». Целиком весь матч футболист на поле не провел ни разу.