В Сети обсуждают фотографии резко постаревшего после операции Шварценеггера

Лос-Анджелес, 7 ноября. 73-летний актер Арнольд Шварценеггер, перенесший очередную операцию на сердце, недавно появился на публике и шокировал ее постаревшим внешним видом.

В конце октября стало известно, что Железный Арни перенес операцию на сердце. Врачи Кливлендского госпиталя поставили новый клапан, контролирующий аорту. Он стал вторым после установленного клапана, отвечающего за легкие, написал ранее Арнольд Шварценеггер на странице в Instagram.

Артист встал на ноги почти сразу после хирургического вмешательства, что не могло не порадовать поклонников. Однако некоторых разочаровал внешний вид звезды «Терминатора». Так, отчетливо стали видны залысины, а пресс культуриста, которым Шварценеггер хвастался даже в столь преклонном возрасте, вдруг куда-то исчез, на его месте «обосновалось» старческое брюхо. Но фанаты не унывают: культурист славится своей силой воли и трудолюбием, поэтому вскоре можно ожидать, что привычная форма вернется к нему.

Тем более, что два года назад знаменитость перенес экстренную операцию, из-за которой чуть не потерял роль в долгожданном продолжении «Терминатора». Тогда Шварценеггер рискнул и начал тренироваться сразу после обращения к медикам. По его словам, такие экстремальные условия помогли ему быстро вернуться в форму пишет издание «7Дней.ru».