Россия экстрадирует в Италию опасного преступника

Москва, 7 ноября. Россия выдала Италии опасного преступника, обвиняемого в покушении на убийство, хищении и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, речь идет об Ионе Райлеане Райляна. В сопровождении спецконвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый был отправлен в европейскую страны для привлечения к ответственности.

От правосудия Райлян скрывался четыре года. С января 2016 года Райлеан вместе с подельниками в итальянском городе Канеграте вместе с сообщниками проник в ресторан и напал на местного жителя. Свои лица преступники прятали под масками. Они избили мужчину, нанеся ему удары в том числе и холодным оружием, после похитили 7 000 евро. Чтобы узнать код от сейфа злоумышленники пытали несчастного.