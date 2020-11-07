Шарий стал фигурантом уголовного дела на Украине за карту без Крыма

Киев, 7 ноября. Журналист и блогер Анатолий Шарий стал фигурантом уголовного дела на Украине за карту страны без Крыма, об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

Дело завела Служба безопасности Украины (СБУ) по обращению парламентария Гончаренко. Депутат требует дать правовую оценку действиям блогера, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины без Крыма и без Луганской и Донецкой областей.

«Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — пишет Гончаренко в Facebook.

Теперь Анатолию Шарию может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы, заключил депутат.