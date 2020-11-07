IT-эксперт объяснил, как работает новая схема кражи денег с карт россиян

Москва, 7 ноября. IT-эксперт Ярослав Каргалев объяснил, почему авторам новой схемы краж денег с банковских карт россиян удается завлекать людей в свою мошенническую сеть.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова сообщила о новом способе мошенничества в России. Людей «разводят» с помощью фейковых роликов, смонтированных из выступлений чиновников — министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Россиянам давали подробную «инструкцию», как получить выплаты от государства. Ознакомиться с ней можно было по ссылке, которая вела на фишинговый сайт, через который мошенники получали номера банковских карт.

Представитель Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB Яроcлав Каргалев объяснил в беседе с РИА Новости, почему это схема работает.

«С развитием цифровизиции нашего общества растет и аудитория различных видео-сервисов, как Youtube, увеличивается средний возраст посетителей. Для пожилых людей, привыкших к телевидению, видео-формат доступнее и понятнее. Этим и пользуются мошенники», — сказал он.

Эксперт добавил, что завлечь россиян удалось также за счет наглядности и просты действий. Кроме того, мошенникам помогла заработать и фейковая демонстрация пополнения счетов.