Государство облегчило малому бизнесу доступ к льготам

Москва, 7 ноября. На территории России вступил в силу закон о ежемесячном обновлении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прежде этот реестр обновлялся только раз в год (10 августа), поэтому компании, допускавшие ошибки в заявке или не успевавшие сдать отчетность, лишались права пользования льготными программами кредитования, специальными налоговыми режимами и преференциями при госзакупках. Кроме того, с началом пандемии нового коронавируса они не могли получить доступ к госпрограммам поддержки.

Теперь ФНС начнет собирать данные на ежемесячной основе (до 10 числа каждого месяца), а исключение из реестра по-прежнему будет производиться ежегодно. Это существенно упростит бизнесу доступ к льготам. Нововведение также обеспечит объективное отслеживание динамики развития сектора МСП. Сейчас в реестре числятся 5,6 млн компаний, почти все из которых являются микропредприятиями.