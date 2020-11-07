Лицензирование частных домов престарелых в России может стать обязательным

Уфа, 7 ноября. Законопроект об обязательном лицензировании частных домов престарелых в России подготовили депутаты Госсовета Башкирии, пишет газета «Известия».

В настоящее время документ проходит предварительное рассмотрение в Совете законодателей при Федеральном собрании.

По словам главы Госсовета Константина Толкачева, необходимость внесения этой поправки связана с тем, что большинство таких пансионатов работают «в тени» и избегают многочисленных проверок. В итоге о них узнают только после пожаров, скандалов из-за грубого обращения с пожилыми людьми и других неприятных или даже трагических инцидентов.

В Башкирии об этой проблеме заговорили после того, как 8 марта из пансионата «Моя семья» под Уфой пытался сбежать 81-летний мужчина. В итоге он выпал со второго этажа и умер через несколько дней. Экс-сотрудники заведения до этого рассказывали, что постояльцев пансионата избивали, лишали еды, не давали постельное белье. «Моей семье» 22 октября было запрещено работать. При этом этого пансионат считался одним из лучших в Башкирии.

В Петербурге в октябре этого года в результате пожара в «хостеле для пожилых» умерли две женщины и мужчина. Владельцы хостела также не имели никаких разрешительных документов для работы в качестве дома престарелых.