Озвучен прогноз по росту инфляции в России

Москва, 7 ноября. Министерство экономического развития Российской Федерации озвучило прогноз ускорения инфляции в стране в ноябре 2020 года.

В обзоре ведомства «Картина инфляции» приведена разница между ожидаемым показателем в ноябре и тем, что был отмечен в октябре текущего года.

«При стабилизации курсовой динамики в ноябре рост цен составит 0,4%», — сообщили представители министерства.

В годовом выражении инфляция в России составит от 4,1 до 4,2 процента, отмечая небольшой рост по сравнению с октябрьскими цифрами. На этот показатель влияет нестабильность российской валюты, а также взлет мировых цен на некоторые продовольственные товары.