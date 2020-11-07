В Госдуме рассказали, почему Россия не проиграет войну Японии

В случае военного конфликта с любым государством мира Российская Федерация не будет проигравшей стороной. С таким заявлением в интервью ФАН выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне и депутат от ЛДПР Александр Шерин.

Газета «Военно-промышленный курьер» выпустила материал, в котором утверждается, что Россия в случае войны с Японией окажется «проигравшей» стороной. В публикации сказано, что РФ якобы недооценивает Страну восходящего солнца. Издание отмечает, что у самолета Mitsubishi А-2 и японской модификации американского истребителя F-35 практически нет конкурентов среди российской техники, кроме Су-35. Также Токио владеет преимуществом в самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и ракетах «воздух-воздух».

Самое радикальное преимущество Япония якобы имеет над Россией в области флота, уверяют авторы. Кроме того, хотя Токио официально не обладает ядерным оружием, эта страна считается «пороговой». Это значит, что у Японии достаточное количество радиоактивных материалов и технологий, чтобы в кратчайшие сроки при необходимости создать собственный ядерный арсенал.

«Количество разделяющихся материалов, которыми могут располагать японцы, позволяет им произвести сотни, если не тысячи ядерных боеприпасов», — отмечает издание.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к первому зампредседателя комитета Госдумы по обороне и депутату российского парламента от ЛДПР Александру Шерину. По его словам, Российская Федерация не будет проигравшей стороной в случае конфликта не только с Японией, но и с любым государством мира.

«Если в Российской Федерации и есть в каких-то вопросах слабые стороны, то я их публично обсуждать не будут. Самое главное — мы должны знать эти вопросы и их устранять. Есть вопросы, над которыми нужно работать, но они не могут повлиять на то, что Россия будет проигравшей стороной в случае конфликта с кем бы то ни было. Если у Российской Федерации будет достаточно политической воли и решимости в своих действиях, то она не может оказаться в проигрышной ситуации», — заявил Шерин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что презентация российского ракетного комплекса глобальной дальности «Буревестник» серьезно обеспокоила страны Запада, поскольку еще никто не разрабатывал подобное грозное вооружение.