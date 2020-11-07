Правительство продлило мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 году

Москва, 7 ноября. Правительство РФ одобрило законопроект, который продлевает мораторий на проверки малого бизнеса на следующий год.

Сообщение об одобрении проекта федерального закона появилось на официальном сайте кабмина 7 ноября. Законопроект был подготовлен Минэкономразвития. В пресс-службе ведомости ранее сообщали, что документ изначально предполагает продлить мораторий для малого бизнеса на весь следующий год.

Правительство РФ объявило мораторий на все плановые проверки бизнеса до конца года еще в марте. В основания внеплановых проверок также внесли ряд существенных ограничений.