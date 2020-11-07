Эксперты объяснили, почему Украина ставит антирекорды по коронавирусу

Киев, 7 ноября. Украина бьет рекорды по коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая обстановка в стране постоянно ухудшается. К этому привел ряд причин.

Антирекорд по коронавирусу Украина поставила в начале ноября. Ситуация из сложной переходит в катастрофическую, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он добавил, что в больницах ограничено количество коек, это означает, что медицина не выдерживает нагрузку.

Еще одним усугубляющим фактором является расходование средств. Минздрав получил 8,4 млрд гривен, а на строительство дорог было выделено 35 млрд гривен. Также на обстановку влияет нерешительность центральной власти. Регионы сами организуют места в больницах и работу медучреждений. Стали видны последствия медицинской реформы, рассказал «Известиям» украинский политолог Александр Семченко. Он считает, что система здравоохранения страны близка к коллапсу.