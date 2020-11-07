Спасенные жителем Новосибирской области щенки стали звездами TikTok

Новосибирск, 7 ноября. Щенята, которых спас мужчина из Новосибирской области, стали звездами Tik-Tok. 33-летний Александр Степанюк рассказал о своем подвиге.

Писк щенят, доносившийся с соседнего дачного участка 22 октября, мужчина услышал во время командировки в селе Раздольное. Он обнаружил их под фундаментом дома.

После обнаружения щенков житель Новосибирской области решил выложить видео с ними в TikTok, чтобы найти хозяев. Видеозапись моментально начала набирать просмотры, и вскоре для животных нашелся новый дом. По словам мужчины, он очень тщательно подбирал новых хозяев для малышей и в дальнейшем постарается поступать аналогичным образом при обнаружении бездомных животных.