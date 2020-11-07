Минобороны РФ завершает формирование основной авиагруппировки в Арктике

Москва, 7 ноября. Минобороны РФ приблизилось к финальном этапу создания авиационной группировки в Арктике, пишут «Известия».

Издание сообщает, что к концу 2021 году специалисты оборонного ведомства создадут систему управления гарнизонами и направят в Арктику новую воздушную технику.

На сегодняшний день морская авиация Северного флота представлена 100-м и 279-м корабельными авиационными полками с истребителями Миг-29 и Су-33. В Вологодской области также расположена эскадрилья Ту-142М, предназначенная для операции над водами Северного Ледовитого океана.

При этом в Мончегорске базируется 98-й смешанный авиаполк, в состав которого входят бомбардировщики-разведчики Су-24М и истребители Миг-31. За оборону российских арктических вод также отвечает 830-й вертолетный полк. В его составе Ка-27 различных модификаций.

По данным издания, развитие патрульной и противолодочной авиации продиктовано участившейся в последние годы активностью атомных подводных лодок США и Великобритании в арктических водах.