Порошенко осудили за слова о Путине

Москва, 7 ноября. Пользователи соцсетей осадили экс-президента Украины Петра Порошенко за слова о российском лидере Владимире Путине.

Ранее Порошенко заявил, что Путин якобы является «врагом» для демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа, поэтому неважно, кто станет президентом США, так как он в любом случае является «другом Украины». Порошенко также выразил надежду, что после выборов в США Киев получит «оружие, финансирование и новый пакет акций».

Пользователи Twitter напомнили Порошенко, что в 2016 году во время предвыборной кампании в США политик «пел другую песню».

«Как всегда. В реальности все наоборот», — пишет пользователь под ником sdmssmailru1.

«Шифер все сильнее того», — иронизирует автор под ником YuriyShvoev214.

Также пользователи поинтересовались у Порошенко, с кем бы из двух кандидатов в президенты США он бы хотел выпить.

«Из запоя вышел, в сознание не пришел», — пишет один из пользователей соцсети.

«Порошенко не такой тупой как казался. Сделал выводы с прошлых выборов, остатки мозга все-таки присутствуют. Не надо ставить на одну лошадь», — отмечает Myslete_news.

«Помню, как он Трампа поливал, а потом все сделали вид, что ничего не было», — указывает комментатор skachedubov77.