Шоумен Барецкий рассказал, что ждет Ефремова в колонии

На зоне, где осужденные отбывают назначенный судом срок, возможно все: жизнь того или иного сидельца в колонии может оказаться как довольно сносной, а может и превратиться в настоящий ад. Об этом в интервью ФАН заявил шоумен Стас Барецкий.

Ранее пресс-служба московского главка ФСИН сообщила, что заслуженный артист России Михаил Ефремов этапирован в колонию. В какую именно — позже сообщат одному из родственников осужденного, однако по информации официального издания Общественной наблюдательной комиссии «ОНК Газета», актер будет отбывать наказание в Белгородской области.

Узнав это, собеседник ФАН забеспокоился за судьбу известного артиста. Пообщавшись со своими знакомыми, не понаслышке осведомленными с нравами в этой колонии, он заявил, что Ефремову может грозить серьезная опасность.

«Товарищ сидел в той самой белгородской зоне и говорит, что 90-е туда реально возвращаются: все за деньги, даже мыло и зубной порошок, — поделился новостями Барецкий. — А Ефремов с его финансами для того окружения, в котором он окажется, будет чем-то вроде «сладкого мальчика» — из него будут усиленно «сосать» деньги».

Однако это, по словам шоумена, только один из вариантов развития событий: вполне возможно, что Ефремов, как человек известный и обладающий рядом заслуг перед обществом, будет сидеть на «облегченном режиме» в своей личной комнате, а не в общем бараке, как большая часть отбывающих наказание зэков.

«Возможности устроить более приятную жизнь тем, кто находится «в статусе» у администрации колонии, есть, — заверил собеседник ФАН, описывая будущие «приключения» актера. — Наверняка Ефремову дадут поруководить каким-нибудь драмкружком и даже назначат за это зарплату — поверьте мне, руководство любой зоны заинтересовано в том, чтобы подотчетное ему учреждение было образцово-показательным».

Барецкий убежден, что со временем заслуженный артист «вольется в тему» и даже сколотит свой собственный театральный коллектив из сидельцев, с которым потом будет ездить по другим зонам и давать там представления.

«Думаю, он найдет себя в этой колонии, — надеется шоумен. — Но не надо забывать, что в таких местах возможно все, и у Ефремова вполне могут происходить какие-то стычки и сопровождающиеся унижениями конфликты с местными уголовниками».

Вместе с тем собеседник ФАН считает, что вероятность подобного развития событий крайне мала.