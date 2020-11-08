В Совете Федерации объявили о реформе российского кинематографа

Финансирование кинопроизводства в России нужно увеличить как минимум до 40% — это главное условие выживания отрасли в ближайшие годы, заявила в интервью ФАН член комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова.

«На культуру и кинематографию в 2019 году выделено 122,4 млрд рублей. На 2021 год 135 млрд планируется, в 2022 — 125 млрд и в 2023 — 121 млрд. Что из этого уходит непосредственно на кинематографию? 14,9 млрд в 2019 году, 6,2 млрд в 2021 году, 9,2 млрд в 2022 году, — прокомментировала сенатор структуру расходов федерального бюджета. — Вливания должны быть на порядок выше».

По данным Росстата, затраты государства на культуру растут. В 2017 и 2018 годах финансирование составило 93 млрд рублей, в 2019 — 125, а в нынешнем — 138. Минкультуры РФ предоставляет дебютным фильмам субсидии, помогает организаторам кинофестивалей. Так, мультфильмы под брендом Made in Russia начнут продвигать на Западе. Укрепления русского мира с помощью киноискусства добивается Международный русский кинофестиваль. Альтернативу заполнившему отечественный кинопрокат Голливуду взращивают кинофестивали стран БРИКС. Однако, чтобы поставить отрасль на ноги, этого недостаточно, считают деятели отечественного кино.

«Государственный бюджет Минкультуры должен быть сравним с бюджетом Минобороны, поскольку культура есть главная оборона души. Мы предложили президенту и премьеру программу реформирования российского кинематографа. Там говорится, что за 15 лет Фонд кино произвел 300 картин, из которых всего десяток, это 3%, можно считать достойными произведениями киноискусства. Подавляющее большинство продуктов Фонда кино служит понижению духовно-нравственного уровня нашего народа», — заявил народный артист России Николай Бурляев.

Член Общественного совета при Минкультуры Евгений Григорьев среди главных проблем отечественного неигрового кино обозначил «маленький и смешной» бюджет.

«Он составляет при нынешнем курсе евро 20% от среднего европейского фильма, — пояснил режиссер театра и кино. — Не бывает хорошо дешево. Никто не понимает, куда это кино девать. Мы его производим очень часто для многих поколений мышей Красногорского архива».

О необходимости в разы увеличить госфинансирование отрасли заявил в интервью ФАН и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Без госфинансирования в сегодняшних условиях обойтись невозможно, — сказал он. — Если мы выходим на зарубежные рынки, то надо выходить пакетами, как выходят западные компании и прокатчики. Нам нужно производить больше кино. Тогда есть шансы. Это экономическая проблема».

Госзаказ на отечественное кино должен быть больше, тогда и качество вырастет, считает редактор отдела «Кино» газеты Культура Алексей Коленский.

«Почти все кино в России производится на львиную долю государственных средств. Главное, что это творчески ничтожный результат, — убежден кинокритик. — Производятся фильмы-однодневки. Они не очень хороши по качеству, их никто не захочет пересматривать. Фильмы, которые хочется пересмотреть, авторские, не для каждого, пять картин в год, это в хороший год. А коммерческих, дай Бог, две. Если государство является гранд-продюсером, то пусть оно является гранд-редактором на свои же деньги!»

Елена Грешнякова уверена: государство должно взять киноиндустрию в свои руки и провести реформу.

«Нужен госзаказ на образование и госзаказ на культуру. На законодательном уровне нужно регулировать соотношение кино для развлечения, для зарабатывания денег и кино, которое нужно государству, — считает сенатор. — В советское время снимались фильмы патриотической направленности, чтобы сформировать патриота, строителя коммунизма, человека, для которого на первом месте не зарабатывание денег, а чувства, переживания, взаимовыручка, дружба, любовь. Сейчас такого кино мало, но оно есть. Хочется, чтобы его было больше, чтобы оно было защищено от вызовов времени, в том числе от ситуаций с коронавирусом, когда у нас провал финансирования».

По ее словам, комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре разрабатывает предложения для новой законодательной инициативы.

«Они должны вылиться в конкретные законы. Все это должно быть прописано в Законе о культуре как стратегическая задача», — заявила политик.

Профессор Пекинской киноакадемии Ванг Яо рассказал ФАН: пожилые китайцы судят о российском кинематографе исключительно по советскому наследию. Молодежь, по его словам, «не имеет никакого представления о России».

«Повседневная жизнь в России, любовь, история, культура доступны только на русском языке. Такие фильмы не поступают в Китай, — констатировал киновед. — Вам нужен фильм-толчок, который откроет миру современный российский кинематограф».

Толчком для продвижения отечественного кино за рубежом обещает стать новый проект Минкультуры и Роскино. С 9 ноября по 30 декабря в Австралии, Мексике, Испании и Бразилии пройдут онлайн-недели русского кино под единым брендом Russian Film Festival. В программе для каждой страны — по восемь фильмов, вошедших в российский прокат за последние три года. Всего картин 166. Среди них «Лед» Олега Трофима, «Дылда» Кантемира Балагова, «Текст» Клима Шипенко, «Аритмия» Бориса Хлебникова и многие другие.

«Мы видим успехи российского кино в прокате, в возрастающем объеме средств, которые российские проекты получают в кино, на онлайн-платформах Спутник, последний успех фильма «Эпидемия». Мы совместно с Минкультуры стремимся преподносить наш российский контент во всех зарубежных средах достойным образом», — заявила генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

В планах организаторов создать интернет-платформу, на которой российские фильмы будут доступны жителям разных концов планеты.

«Мы все, и экспертный совет, и Минкультуры, и Роскино, и организаторы мероприятий в странах будут обращать внимание на то, какого качества будет продукт. А с жанрами мы разберемся потом все вместе», — прокомментировала инициативу министр культуры России Ольга Любимова.

«Повышение несырьевого экспорта — это то, что отличает страну второго, третьего мира от первого. Хочется быть в первом, — отметил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. — Мы уверены, что Роскино эту задачу выполнит».

Ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции ударили по кинопроизводству и кинопрокату: по данным Ассоциации, российская киноиндустрия потеряла около 7,5 млрд рублей. Минкультуры ожидает в ближайшие годы дефицит отечественных фильмов.

«По итогам 2020 года доходы кинотеатральной сети сократятся на 60 процентов, в денежном выражении это примерно 35 миллиардов рублей», — доложил на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству советник Владимир Толстой.

В ответ Владимир Путин предложил поддержать в условиях пандемии предприятия кинопроката, которые показывают отечественные фильмы.

Эксперты обсуждают идею создания в России государственной прокатной организации, устанавливающей квоту на иностранные фильмы. Пока консенсуса в этом вопросе нет.

«Определенный процент с билетов французы направляют в фонд поддержки и развития французского кино. Каждый выпускник вуза имеет право на дебют из этого фонда, когда иностранные фильмы и зрительский интерес к ним оплачивает развитие собственных режиссеров Франции», — прокомментировал идею Евгений Григорьев.

Если Россия сможет перенять эту схему, отрасль получит ощутимую финансовую поддержку, считает режиссер театра и кино.

«Если у нас до пандемии был сбор за миллиард евро, то представляете, если будет налог в 25% с иностранных фильмов? Это гораздо больше, чем государство вливает в документальное и игровое кино, — сказал он. — Мы предлагаем разные форматы. Давайте договоримся, какой формат возможен на уровне законодательства. Регулирование надо менять, в том числе».

Михаил Швыдкой не видит смысла вводить квоты на прокат иностранных фильмов.

«Это приведет к сокращению кинотеатральной сети, потому что кинопрокатчики будут показывать только то, что выгодно, — подчеркнул он в интервью ФАН. — Навязать продукт в кино очень сложно, даже при жестком маркетинговом подходе. Человек, покупая пакет телевизионных программ, будет смотреть то, что ему интересно. Ты покупаешь Netflix и ты можешь не ходить в кино. Это серьезные вещи. Те, кто этого не понимают, делают колоссальную ошибку. Поэтому все идеи квотирования бессмысленны. Даже в Китае, где председатель Си Цзиньпин расширил в свое время квоту на американское кино».

Ранее программный директор Кирилл Разлогов сообщил в интервью ФАН о застое на Московском международном кинофестивале.